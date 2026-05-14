A Siemens le attività di MER MEC nella diagnostica e segnalamento per il settore ferroviario

Siglato l'accordo con Angelo Holding

(Teleborsa) - Siemens Mobility ha firmato un accordo per acquisire diverse attività chiave del Gruppo MERMEC, società high-tech, leader italiano nel segnalamento ferroviario, elettrificazione, diagnostica e tecnologie di misurazione. L’operazione rafforzerà significativamente il portafoglio ferroviario globale di Siemens, con particolare attenzione alle tecnologie di diagnostica e misurazione, ampliando ulteriormente le attività di segnalamento, la presenza industriale e l'accesso al mercato in Italia.



Le parti hanno concordato di non divulgare i termini finanziari dell’operazione. Il Closing è sottoposto ad una serie di condizioni, normali per operazioni di questo tipo, ed è previsto entro la fine dell'anno solare 2026.



“Combinando l’expertise tecnologica e l'accesso al mercato di MERMEC con la presenza globale e la leadership tecnologica di Siemens Mobility, rafforzeremo le nostre competenze nell’ambito della diagnostica, dell’asset intelligence e del segnalamento. Questo passo amplia la nostra presenza industriale in Italia, all'interno del nostro business di segnalamento, nel quale siamo leader mondiali, e migliora significativamente il nostro portafoglio globale di diagnostica," ha dichiarato Michael Peter, CEO di Siemens Mobility.



“Quella di oggi è una tappa rilevante per il gruppo Angelo Holding. Firmiamo un accordo importante per Mer Mec, la società storica del gruppo leader mondiale nel Business della Diagnostica & Data Analytics, presente in Italia nel segnalamento, nell’elettrificazione, nelle telecomunicazioni per il settore ferroviario. Unire Mer Mec al Gruppo Siemens può rappresentare per le sue persone, un ulteriore punto di partenza per proseguire in contesti sempre più sfidanti.

Pur di dare notizie, sono circolate delle indiscrezioni su alcuni media, non corrette per valori, perimetro, dipendenti. La parte di Mer Mec coinvolta nell’operazione ha registrato nel 2025 ricavi per circa 430M€ con 1700 collaboratori. AngelStar, Compagnie Des Signaux e Mer Mec Deutschland, non fanno parte del perimetro e daranno vita ad - Angel Signaling -, società del Segnalamento Ferroviario della Angelo Holding con 800 dipendenti ed un Backlog di circa 2B€.

Angelo Holding, dopo il closing, previsto entro fine anno, all’ottenimento delle consuete autorizzazioni, manterrà complessivamente circa 1500 persone. Pensiamo che questa operazione possa portare benefici per tutti.” ha commentato Ruggiero Delcuratolo, Head of M&A di Angelo Holding.



“Formalmente sono in pensione da 9 mesi, al momento la mia salute non è delle migliori, i miei figli hanno la loro strada autonoma con le loro aziende. Per questa ragione ho cercato un gruppo molto solido nel settore, per garantire un futuro sereno ai miei bravi colleghi, che hanno contribuito a rendere Mer Mec la realtà che è oggi, ovunque essi siano. Entrare a far parte di Siemens offrirà loro una realtà globale, fortemente orientata all’innovazione e alla crescita sostenibile. L’operazione mi aiuterà ad investire nelle altre società della mia holding industriale, oltre che sostenere le realtà del Mezzogiorno d’Italia che hanno bisogno di svilupparsi e dar vita a nuova occupazione di qualità”, ha affermato Vito Pertosa Presidente di Angelo Holding.

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