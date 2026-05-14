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Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,32%

Il DAX chiude a 24.456,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,32%
Francoforte guadagna bene e porta a casa un +1,32%, terminando la sessione a 24.456,26 punti.
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