Novartis, utile primo trimestre cala più delle attese con concorrenza farmaci generici

(Teleborsa) - Novartis , colosso farmaceutico svizzera, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un fatturato netto di 13,1 miliardi di dollari (-1%, -5% a cambi costanti), con i volumi che hanno contribuito alla crescita per 13 punti percentuali, più che compensati dai 14 punti percentuali di concorrenza dei farmaci generici. L'andamento dei prezzi ha avuto un impatto negativo di 4 punti percentuali, di cui 1 punto percentuale netto dovuto agli aggiustamenti delle deduzioni di fatturato negli Stati Uniti, mentre l'effetto valutario ha avuto un impatto positivo di 4 punti percentuali.



L'utile operativo è stato di 4,2 miliardi di dollari (-9%, -11% a cambi costanti), in calo a causa del calo del fatturato netto e dei maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, parzialmente compensati da maggiori plusvalenze da dismissioni. L'utile operativo al netto delle voci straordinarie è diminuito del 12% a 4,9 miliardi di dollari, al di sotto delle aspettative medie degli analisti, che si attestavano intorno ai 5,1 miliardi di dollari (secondo stime Visible Alpha). L'utile netto è stato di 3,2 miliardi di dollari (-13%, -13% a cambi costanti), principalmente a causa del calo dell'utile operativo. L'utile per azione (EPS) è stato di 1,65 dollari (-10%, -11% a cambi costanti), a causa del calo dell'utile netto, parzialmente compensato dal beneficio derivante dal minor numero medio ponderato di azioni in circolazione.



Il free cash flow è stato pari a 3,3 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con lo stesso trimestre dell'anno precedente. L'indebitamento netto è aumentato a 38,1 miliardi di dollari al 31 marzo 2026, rispetto ai 21,9 miliardi di dollari al 31 dicembre 2025.



"Novartis ha registrato un ottimo inizio del 2026 per i suoi marchi e lanci prioritari, mentre l'erosione del mercato dei farmaci generici negli Stati Uniti ha pesato sui risultati del primo trimestre, come previsto - ha commentato il CEO Vas Narasimhan - Abbiamo continuato a far progredire la nostra pipeline, con risultati convincenti di Fase III per remibrutinib nell'orticaria cronica inducibile e dati di Fase II per le allergie alimentari, che rafforzano il potenziale di questo farmaco come soluzione "pipeline-in-a-pill". Abbiamo inoltre completato l'acquisizione di Avidity e annunciato accordi in fase iniziale a supporto delle nostre divisioni dedicate al tumore al seno e alle malattie allergiche. Grazie allo slancio che stiamo osservando in tutta l'azienda, rimaniamo in linea con le nostre previsioni per l'intero anno e non vediamo l'ora di pubblicare diversi risultati nella seconda metà dell'anno che potrebbero migliorare le nostre prospettive di crescita a medio-lungo termine".



Confermate le previsioni per il 2026: si prevede una crescita del fatturato netto "low single-digit" e un calo dell'utile operativo core "low single-digit".

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