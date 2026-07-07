Piazza Affari: calo per Carel Industries
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, in flessione del 2,79% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Carel Industries è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Carel Industries, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 30,25 Euro. Primo supporto visto a 29,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 28,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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