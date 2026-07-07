Piazza Affari: calo per Carel Industries

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , in flessione del 2,79% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Carel Industries è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Carel Industries , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 30,25 Euro. Primo supporto visto a 29,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 28,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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