Strocchi (Electa): EGM è ginnasio formativo, servono investitori pazienti ed emittenti consistenti

(Teleborsa) - "Non vogliamo essere soltanto demanding di investitori sul mercato. Abbiamo necessità di far sì che questo mercato funzioni
e per farlo funzionare abbiamo sicuramente da risolvere due temi: da un lato rischiamo di avere una proposta troppo polverizzata
di azioni di società molto piccole e dall'altro degli investitori troppo grandi
e interessati ai volumi più che ai fondamentali". Lo ha detto a Teleborsa Simone Strocchi
, consigliere di AssoNEXT e fondatore di Electa Ventures, a margine del convegno di AssoNEXT - l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate
- presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio.
"Quindi dobbiamo frazionare gli investitori e ottenere degli investitori pazienti
, fondi di dimensione anche più piccola che possano fare una gestione attiva attenta ai fondamentali - ha aggiunto - Dall'altro lato dobbiamo proporre perimetri di consolidamento
ed emittenti più consistenti".
"Oggi abbiamo rappresentato
in concreto quello che intendiamo dire, per far vedere il successo in termini di rivalutazione del valore delle imprese che si aprono i listini - in questi presupposti e con queste modalità - e che riescono effettivamente a condividere con gli investitori - ha raccontato Strocchi - Abbiamo portato le storie di Italian Wine Brands
, Pharmanutra
e NextGeo
. Due di esse sono già passate sul listino principale, a conferma che l'EGM è un ginnasio formativo per la crescita di impresa
e dobbiamo guardare agli alunni più che al cluster dell'EGM, e quindi a quello che succede in termini di costruzione di valore".
"Queste tre aziende aggregate hanno avviato la loro storia sui listini anche grazie a soluzioni di pre-booking o di PIPE strutturato che come IPO Club ed Electa Ventures abbiamo portato sul mercato italiano ormai da più di dodici anni - ha spiegato - Hanno avviato le loro storie con un capitale aggregato di 400 milioni di euro, mentre oggi raccontano una storia che corrisponde a un capitale aggregato di oltre 1,8 miliardi di euro, quindi quattro volte abbondante il loro valore iniziale. Non stiamo parlando di chimere, ma stiamo parlando di cose che possono effettivamente essere ottenute
".