Ferretti, nuovo CdA nomina Stassi Anastassov AD e Tan Ning amministratore esecutivo

(Teleborsa) - Il nuovo consiglio di amministrazione
di Ferretti
, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della cantieristica navale, ha nominato Stassi Anastassov quale Amministratore Delegato e Tan Ning quale Amministratore Esecutivo
. Pertanto, Tan Ning e Stassi Anastassov sono da considerarsi consiglieri esecutivi, mentre i rimanenti amministratori sono da considerarsi consiglieri non esecutivi.
Il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato i comitati endo-consiliari: il Comitato Controllo e Rischi
, attribuendo allo stesso anche le funzioni di Comitato Parti Correlate, designando quali componenti di tale comitato Patrick Sun (Presidente, consigliere indipendente), Zhu Yi (consigliere indipendente) e Donatella Sciuto (consigliere indipendente); il Comitato Remunerazioni
, designando quali componenti di tale comitato Zhu Yi (Presidente, consigliere indipendente), Patrick Sun (consigliere indipendente), Federica Marchionni (consigliere indipendente), Donatella Sciuto (consigliere indipendente) e Zhang Xiaomei (consigliere non esecutivo); il Comitato Nomine
, designando quali componenti di tale comitato Tan Ning (Presidente, consigliere esecutivo), Stassi Anastassov (consigliere esecutivo), Parick Sun (consigliere indipendente), Zhu Yi (consigliere indipendente) e Federica Marchionni (consigliere indipendente); il Comitato Sostenibilità
, designando quali componenti di tale comitato Federica Marchionni (Presidente, consigliere indipendente), Stassi Anastassov (consigliere esecutivo), Zhu Yi (consigliere indipendente), Zhang Xiaomei (consigliere non esecutivo) e Katarína Kohlmayer (consigliere non esecutivo); il Comitato Strategico
, designando quali componenti di tale comitato Tan Ning (Presidente, consigliere esecutivo), Stassi Anastassov (consigliere esecutivo), Patrick Sun (consigliere indipendente), Federica Marchionni (consigliere indipendente), Donatella Sciuto (consigliere indipendente), Jin Zhao (consigliere non esecutivo) e Katarína Kohlmayer (consigliere non esecutivo).
Intanto, il governo italiano sta lavorando "celermente" per valutare una richiesta relativa all'utilizzo del Golden power
su Ferretti, ha detto oggi il ministro dell'Industria e del Made in Italy, Adolfo Urso
: "È arrivata una richiesta in tal senso che è al vaglio degli uffici competenti, non riguarda ovviamente solo il mio dicastero, ma anche innanzitutto il ministero della Difesa avendo Ferretti anche la parte produttiva che riguarda la Difesa. Gli uffici stanno lavorando celermente".KKCG Maritime
, secondo azionista di Ferretti, aveva annunciato
due giorni fa di aver notificato al governo italiano le proprie preoccupazioni per una possibile violazione delle norme sul Golden power, alla luce di notizie di stampa su recenti acquisti di quote del produttore di yacht da parte di soggetti cinesi. Sebbene il core business sia la nautica di lusso, l'azienda detiene anche la divisione Ferretti Security Division (FSD) specializzata nella progettazione e produzione di piattaforme navali per la sicurezza, la difesa e la sorveglianza. Ieri, nell'assemblea degli azionisti, ha vinto la lista dei candidati presentata dal principale azionista cinese Weichai
per il rinnovo del board.
"A nome del CdA, desidero ringraziare gli azionisti per la continua fiducia
e il loro sostegno - ha detto oggi il presidente Tan Ning
- Ferretti affronta questa nuova fase con basi solide, marchi d'eccezione e significative opportunità di sviluppo nel lungo periodo. Il Consiglio rimane pienamente impegnato sulla continuità, sulla disciplina nell'esecuzione e sullo sviluppo di lungo periodo del Gruppo. Sotto la guida di Stassi Anastassov, il Gruppo continuerà a rafforzare la propria eccellenza operativa, il proprio posizionamento globale e la creazione di valore nel lungo termine, preservando il patrimonio e l'identità unici che definiscono Ferretti Group".
Stassi Anastassov è un manager internazionale con un'ampia esperienza
di leadership globale nei settori del largo consumo, industriale e manifatturiero. In precedenza, è stato AD di Duracell e ha ricoperto posizioni di leadership senior per trent'anni in Procter & Gamble, in Europa, Nord America, Asia e Medio Oriente. Attualmente ricopre la carica di Consigliere Non Esecutivo di JS Global Lifestyle e di Consigliere Non Esecutivo di Better Shelter.
"È per me un onore assumere la carica di AD
di Ferretti, un'azienda unica, fondata su marchi straordinari, su un'artigianalità eccezionale e su persone di grande talento - ha commentato Anastassov - L'Italia è, e sempre sarà, il cuore di Ferretti Group. Il nostro compito è proteggere e rafforzare questo patrimonio, continuando al contempo a sviluppare il Gruppo come autentico leader globale della nautica di lusso. Mi accingo a proseguire e a costruire sul solido lavoro realizzato negli ultimi anni, con umiltà, impegno e una chiara focalizzazione operativa".
La prossima riunione del CdA
si terrà il 19 maggio 2026 per l'esame dei risultati del primo trimestre 2026.