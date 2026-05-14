Ferretti: assemblea approva bilancio, dividendo e rinnova gli organi societari: nomina Tan Ning presidente

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ferretti , società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Hao Qinggui, ha esaminato e approvato il bilancio individuale di Ferretti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che ha registrato un utile pari a Euro 44.635.297,39.

L’Assemblea ha, altresì, preso atto del bilancio consolidato del gruppo Ferretti, comprensivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.



L’Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l’utile d’esercizio pari a Euro 44.635.297,39 come segue: a riserva legale per Euro 2.231.764,87, ai sensi dell’art. 2430 del codice civile; alla distribuzione, in favore degli azionisti, di Euro 0,11 per ciascuna delle 338.482.654 azioni ordinarie Ferretti che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, a titolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari a Euro 37.233.091,94; a utili portati a nuovo, la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo

minimo di Euro 5.170.440,58. Il dividendo sarà messo in pagamento il 17 giugno 2026, con data di stacco cedola il 15 giugno 2026 e data di legittimazione al pagamento il 16 giugno 2026.



L’Assemblea ha determinato in 9 (nove) il numero degli Amministratori e ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e, pertanto, sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, nelle persone di: Tan Ning, Presidente del Consiglio di Amministrazione (Lista n. 1 presentata dall'azionista Ferretti International Holding titolare del 39,517% circa del capitale sociale ordinario e votante, la quale ha ottenuto circa il 52,312% dei voti in Assemblea (la “Lista di Maggioranza”). Patrick Sun (Lista di Maggioranza); Stassi Anastassov (Lista di Maggioranza); Zhang Xiaomei (Lista di Maggioranza); Federica Marchionni (Lista di Maggioranza); Jin Zhao (Lista di Maggioranza): Zhu Yi (Lista di Maggioranza); Donatella Sciuto (Lista di Maggioranza); Katarína Kohlmayer (Lista n. 2 presentata dall’azionista Azùr a.s., titolare del 23,234% circa del capitale sociale ordinario e votante, la quale ha ottenuto circa il 47,443% dei voti in Assemblea.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Tan Ning, ha dichiarato: “è per me un grande onore essere eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione e desidero esprimere la mia sincera gratitudine agli Azionisti per la fiducia e il sostegno accordati. Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale uscenti, nonché all’Amministratore Delegato uscente, Avvocato Alberto Galassi, per il lavoro svolto negli ultimi dodici anni del suo mandato. Il nuovo consiglio d’amministrazione rappresenta continuità, stabilità e crescita e fa leva su una visione industriale di lungo periodo volta a valorizzare il Gruppo e i suoi marchi, così come il presidio produttivo in Italia e la rete commerciale a livello globale, in linea con il percorso intrapreso dal 2012".



L’Assemblea ha, inoltre, determinato il compenso totale da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in un importo annuo netto complessivo pari a Euro 40.000,00, fermo restando che tale compenso non include la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.



Per quanto a conoscenza della Società si segnala che, alla data odierna, Katarína Kohlmayer è titolare direttamente di n. 43.426 azioni, per una partecipazione pari a circa lo 0,01% del capitale sociale di Ferretti.



L’Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028, nelle persone di: Luigi Capitani (Lista n. 1 presentata dall’azionista Ferretti International Holding, titolare del 39,517% circa del capitale sociale ordinario e votante, la quale ha ottenuto circa il 52,311% dei voti in Assemblea (la “Lista di Maggioranza”); Luca Nicodemi (Lista di Maggioranza); Claudia Costanza, Presidente del Collegio Sindacale, (Lista n. 2 presentata dall’azionista Azùr, titolare del 23,234% circa del capitale sociale ordinario e votante, la quale ha ottenuto circa il 47,442% dei voti in Assemblea).

Sindaci Supplenti: Federica Marone - Lista di Maggioranza; Luigi Fontana - Lista di Minoranza.



L’Assemblea ha, inoltre, determinato il compenso del Presidente del Collegio Sindacale in Euro 40.000,00 per anno e il compenso di ciascun sindaco effettivo in Euro 30.000,00 per anno.



Per quanto a conoscenza della Società si segnala che, alla data odierna, nessun membro del Collegio Sindacale detiene azioni Ferretti.



In data odierna è stato convocato il Consiglio di Amministrazione in via d’urgenza per domani, 15 maggio 2026, al fine di deliberare, inter alia, sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Comitati sulla base delle seguenti proposte:

Tan Ning (Amministratore Esecutivo); Stassi Anastassov (Amministratore Delegato); Patrick Sun (Amministratore non esecutivo e indipendente); Zhu Yi (Amministratore non esecutivo e indipendente); Federica Marchionni (Amministratore non esecutivo e indipendente); Donatella Sciuto (Amministratore non esecutivo e indipendente); Zhang Xiaomei (Amministratore non esecutivo);

Jin Zhao (Amministratore non esecutivo); Katarína Kohlmayer (Amministratore non esecutivo).



Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate: Patrick Sun (Presidente), Zhu Yi, Donatella Sciuto.



Comitato Nomine: Tan Ning (Presidente), Stassi Anastassov, Parick Sun, Zhu Yi, Federica Marchionni.



Comitato per la Remunerazione: Zhu Yi (Presidente), Patrick Sun, Federica Marchionni, Donatella Sciuto, Zhang Xiaomei.



Comitato Strategico: Tan Ning (Presidente), Stassi Anastassov, Patrick Sun, Federica Marchionni, Donatella Sciuto, Jin Zhao, Katarína Kohlmayer.



Comitato Sostenibilità: Federica Marchionni (Presidente), Stassi Anastassov, Zhu Yi, Zhang Xiaomei, Katarína Kohlmayer.

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