USA Rare Earth acquisirà la brasiliana Serra Verde per 2,8 miliardi di dollari

Asset chiave in un mercato dominato dalla Cina

(Teleborsa) - USA Rare Earth ha raggiunto lunedì un accordo definitivo per l'acquisizione del 100% del gruppo brasiliano Serra Verde in una transazione in contanti e azioni.



La società statunitense pagherà 300 milioni di dollari in contanti ed emetterà circa 126,8 milioni di azioni per acquisire Serra Verde, proprietaria di un'importante miniera di terre rare nello stato di Goiás in Brasile. L'offerta valuta l'azienda target circa 2,8 miliardi di dollari, secondo quanto riportato in un comunicato di USA Rare Earth.



La transazione, che dovrebbe concludersi nel terzo trimestre 2026, arriva mentre gli Stati Uniti e i loro alleati stanno accelerando per assicurarsi forniture alternative di elementi delle terre rare, un mercato a lungo dominato dalla Cina. Questi minerali sono utilizzati nei magneti ad alta resistenza impiegati nell'elettronica di consumo, nelle automobili e nei sistemi di difesa.



USA Rare Earth, che già possiede un giacimento minerario in Texas, punta sull'acquisizione di Serra Verde per costruire una piattaforma verticalmente integrata che comprenda estrazione, separazione, metallizzazione e produzione di magneti. L'azienda brasiliana gestisce un grande giacimento di argilla ionica in grado di produrre le principali terre rare magnetiche, inclusi gli elementi pesanti più rari.



La miniera è "un asset unico nel suo genere e l'unico produttore al di fuori dell'Asia in grado di fornire tutte e quattro le terre rare magnetiche su larga scala, insieme ad altri elementi vitali come l'ittrio.", ha dichiarato Barbara Humpton, CEO di USA Rare Earth.



L'operazione accelera e migliora la generazione di EBITDA e flussi di cassa di USA Rare Earth: Serra Verde dovrebbe raggiungere un EBITDA annuale compreso tra 550 e 650 milioni di dollari entro la fine del 2027. Nel lungo termine, si prevede che la società combinata genererà circa 1,8 miliardi di dollari di EBITDA annuale entro la fine del 2030 con una conversione dei flussi di cassa di circa l'80%.



(Foto: Dominik Vanyi su Unsplash)

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