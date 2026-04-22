Cboe vende le sue Borse in Australia e Canada per 300 milioni di dollari

(Teleborsa) - Cboe Global Markets , operatore leader nei mercati globali e in particolare nei derivati ??azionari, ha raggiunto un accordo definitivo per la cessione delle sue borse azionarie canadese e australiana, Cboe Canada e Cboe Australia, a TMX Group, ocietà canadese di servizi finanziari. Il prezzo di vendita complessivo è di 300 milioni di dollari USA.



Cboe aveva annunciato a ottobre 2025 l'intenzione di cedere le sue attività azionarie australiane e canadesi nell'ambito di un riallineamento strategico volto a focalizzare l'attenzione sui punti di forza e sulle opportunità emergenti.



"Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per la cessione di queste attività a TMX Group, un operatore di mercato consolidato e di lunga data - ha dichiarato il CEO Craig Donohue - L'operazione porterà Cboe Australia e Cboe Canada sotto una nuova proprietà ben adatta a supportare la loro prossima fase, consentendo al contempo a Cboe di riallocare risorse e capitali per ottimizzare le nostre attività principali al fine di favorire ulteriore crescita e redditività, e per cogliere opportunità in aree nuove ed emergenti".



"Mentre il nostro settore attraversa una rapida trasformazione - guidata dalla crescente partecipazione dei clienti retail e dalla domanda sempre maggiore di prodotti innovativi, dall'emergere dei mercati degli eventi e delle previsioni, dalla rapida adozione di asset digitali e tokenizzazione e dall'evoluzione verso mercati on-chain 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con regolamento atomico - vediamo significative opportunità per consolidare i nostri punti di forza e accelerare la crescita concentrandoci sulle aree in cui possiamo essere leader e differenziarci", ha aggiunto Prashant Bhatia, EVP, Head of Enterprise Strategy & Corporate Development.

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