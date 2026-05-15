Piazza Affari: giornata depressa per Brembo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , con una flessione dell'1,89%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Brembo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,75%, rispetto a +1,75% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11,03 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,84. L'equilibrata forza rialzista del re dei sistemi frenanti è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 11,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```