Eurozona, a febbraio produzione industriale sopra attese

(Teleborsa) - Cresce più delle attese la produzione industriale dell'Eurozona a febbraio. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile rispetto al -0,8% di gennaio. Il dato si confronta con il +0,3% atteso dal mercato.



Su base annua la produzione è scesa dello 0,6% come nel mese precedente e contro il -1,2% stimato dagli analisti.



Per quanto riguarda l'Europa dei 27, su base mensile si è registrato una salita pari allo 0,4% dopo il -0,9% di gennaio, mentre su anno la produzione ha registrato una variazione pari a -0,1% dopo il -0,2% di gennaio.

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