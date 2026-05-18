Emak, Intermonte taglia target price dopo primo trimestre misto

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 1,45 euro
per azione (dai precedenti 1,60 euro) il target price
su Emak
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, confermando la raccomandazione
"Outperform
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che Emak ha riportato risultati contrastanti per il primo trimestre
2026, con ricavi ed EBITDA rettificato leggermente inferiori alle aspettative, mentre l'utile netto e la generazione di cassa sono risultati superiori alle stime. Il management ha riconosciuto che il debole inizio del 2026 riflette un contesto macroeconomico ancora difficile e incerto, sebbene il calo delle vendite fosse ampiamente previsto e siano già state implementate misure di mitigazione. Guardando al futuro, l'azienda prevede una graduale ripresa dei volumi e dei margini nel corso dell'anno, qualora le condizioni di mercato si normalizzassero, pur rimanendo concentrata sull'ottimizzazione dei processi, sull'efficienza dei costi e sulla gestione proattiva dei potenziali ostacoli.
Intermonte ha rivisto al ribasso le stime
per riflettere un contesto di domanda debole, ancora influenzato dall'incertezza macroeconomica. Prevede ora un calo dei ricavi per l'esercizio 2026 dell'1,3% su base annua (rispetto al +0,4% previsto in precedenza), mentre si aspetta che l'EBITDA rettificato rimanga sostanzialmente in linea con i livelli dell'esercizio 2025, grazie alle continue azioni di efficienza dei costi e al miglioramento della disciplina operativa. Continua ad aspettarsi un graduale miglioramento del livello di indebitamento, con un rapporto debito netto/EBITDA in calo a circa 2,6x entro fine 2026 (ipotizzando l'assenza di M&A), il che fornirebbe al gruppo una maggiore flessibilità finanziaria.
"Apprezziamo il miglioramento nella generazione di cassa
registrato negli ultimi trimestri: a nostro avviso, questo è il catalizzatore chiave che potrebbe portare a una rivalutazione dei multipli azionari, che attualmente rimangono piuttosto compressi (il titolo è scambiato a 4,8x EV/EBITDA 2026 e 8,2x P/E)", si legge nella ricerca.