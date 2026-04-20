FILA, buyback per oltre 270 mila euro

(Teleborsa) - FILA ha comunicato di aver acquistato 28.486 azioni proprie in data 13 aprile 2026 su Euronext Milan, pari a circa lo 0,06% del capitale, a un prezzo medio di 9,645648 euro per azione e per un controvalore di 274.765,91 euro, nell’ambito del programma di buyback autorizzato dal Consiglio di Amministrazione il 23 marzo 2026 sulla base della delibera assembleare del 29 aprile 2025 .



A seguito di tali operazioni, effettuate tramite un intermediario indipendente, al 17 aprile, la società detiene complessivamente 392.692 azioni proprie, pari a circa lo 0,77% del capitale sociale.



FILA ha precisato che, a partire dal 14 aprile 2026 (incluso) e sino al 14 maggio 2026 (incluso), decorre il periodo di black-out previsto ai sensi del codice di comportamento in materia di internal dealing della Società e, pertanto, il programma di acquisto di azioni proprie resterà sospeso per tutta la durata di tale periodo e riprenderà decorso il relativo termine.



Nel frattempo, a Milano, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per Fabbrica Italiana Lapis ed Affini che si posiziona a 9,57 euro.







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