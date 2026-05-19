Milano 10:32
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Londra: rally per Diploma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rally per Diploma
Rialzo per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,36%.
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