Londra: exploit di Diploma

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,36%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Diploma , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 68,63 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 70,93. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 67,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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