Londra: risultato positivo per Smith & Nephew

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici , in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Smith & Nephew più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Smith & Nephew resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 11,51 sterline. Supporto visto a quota 11,36. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 11,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```