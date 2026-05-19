Orsero rilancia sulla sostenibilità con il nuovo piano al 2031

(Teleborsa) - Orsero , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha presentato il nuovo Piano Strategico di Sostenibilità 2026-2031, confermando il proprio impegno nel coniugare crescita del business e responsabilità sociale e ambientale lungo tutta la catena del valore. Il nuovo Piano rappresenta l'evoluzione del percorso avviato nel 2022 e rafforza ulteriormente l'impegno del Gruppo, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



Accanto alle quattro aree strategiche già identificate - sviluppo di filiere responsabili, riduzione dell'impatto ambientale, promozione di un'alimentazione sana e riconoscimento del valore delle persone - il nuovo Piano valorizza ulteriormente la lotta allo spreco alimentare.



Tra i principali obiettivi del nuovo Piano: garantire che il 100% dei fornitori strategici sia conforme ai requisiti di sostenibilità entro il 2031; assicurare che il 90% del packaging utilizzato dai brand del Gruppo sia composto da materiali circolari entro il 2028; coinvolgere il 100% dei magazzini in attività di contrasto allo spreco alimentare entro il 2028; salvare il 50% della frutta e verdura non destinabile alla distribuzione entro il 2031; promuovere il benessere delle persone Orsero con il coinvolgimento di tutte le società del Gruppo nell'iniziativa O-Care.



"Con il nuovo Piano Strategico di Sostenibilità vogliamo guardare al futuro con ambizione, rafforzando il nostro impegno verso una crescita responsabile - ha commentato Raffaella Orsero, Vicepresidente e CEO di Orsero - I risultati raggiunti nel 2025 dimostrano la concretezza del nostro percorso e la volontà di generare valore duraturo per tutti i nostri stakeholder, contribuendo allo sviluppo di un sistema alimentare sempre più sostenibile".



Parallelamente, il Gruppo ha rendicontato i risultati raggiunti nel 2025. Sul fronte ambientale, nel 2025 il Gruppo ha ridotto del 12% le emissioni di CO2e generate e ha raggiunto il 99,7% di packaging riciclabile, riusabile o compostabile per il brand F.lli Orsero. Per quanto riguarda il contrasto allo spreco alimentare, nel 2025 è proseguita l'attività di donazione e recupero di frutta e verdura altrimenti destinate allo smaltimento, riuscendo a salvare oltre 9.000 tonnellate di prodotto. Il 75% di tali prodotti è stato recuperato e destinato alla produzione di energia, alla produzione di olio di avocado per l'industria cosmetica e all'alimentazione animale. Sono state inoltre distribuite oltre 14 milioni di porzioni di frutta e verdura, pari a 2.000 tonnellate, a più di 100 associazioni benefiche.

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