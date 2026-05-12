Giocamondo Study, CdA propone buyback fino al 20% del capitale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Giocamondo Study , riunitosi sotto la presidenza di Raffaella D'Annibale, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli azionisti una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie.



L'Assemblea è stata convocata per il 27 maggio 2026 in prima convocazione. L'autorizzazione all'acquisto viene richiesta per un periodo di 18 mesi, durata massima consentita dalla normativa, mentre l'autorizzazione alla successiva disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.



Gli acquisti potranno essere effettuati, anche in più tranche, fino a un numero massimo non superiore al 20% del capitale sociale e per un controvalore massimo di 2 milioni di euro.



Le risorse saranno impiegate per il sostegno alla liquidità del titolo, con l'obiettivo di contenere movimenti anomali delle quotazioni, per l'impiego efficiente della liquidità in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, per l'utilizzo delle azioni in operazioni connesse alla gestione caratteristica o a progetti strategici, anche tramite scambi azionari, per destinare le azioni a futuri piani di incentivazione dei dipendenti, collaboratori e amministratori, per l'impiego come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie quali acquisizioni, fusioni o scissioni.





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