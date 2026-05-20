Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 19/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio
Debole la giornata per il maggiore indice americano, che porta a casa un calo dello 0,67%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7.452. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7.304,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7.255,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)