Londra: performance negativa per RELX

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che passa di mano con un calo del 3,38%.



Lo scenario su base settimanale di RELX rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche complessive di RELX evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 22,33 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 23,66. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 21,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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