PLC, Lizard Renewables lancerà OPA a sconto dopo accordo per acquisire maggioranza

(Teleborsa) - Lizard Renewables ha sottoscritto un accordo con Fraes per l'acquisto dell'intera partecipazione di controllo detenuta da Fraes in PLC , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, costituita da 19.087.545 azioni e rappresentativa di una partecipazione pari al 73,53&



A seguito del perfezionamento di tale acquisizione, Lizard Renewables promuoverà un'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione, finalizzata ad ottenere la revoca delle azioni di PLC dalle negoziazioni a Piazza Affari, che potrà essere perseguita anche attraverso una fusione inversa tra BidCo e PLC.



Il prezzo per ogni azione ordinaria che sarà pagato dall'acquirente a Fraes al perfezionamento è pari a 3,08 euro per azione e, pertanto, è uguale ad un valore aggregato di 58,79 milioni di euro.



L'OPA sarà quindi promossa ad un corrispettivo che incorpora un premio pari a: circa il -17,3% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di PLC registrato in data 19 maggio 2026 (il giorno antecedente alla diffusione del comunicato); il -9,5% rispetto alla media ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle azioni di PLC registrati nell'ultimo mese; il 7,7% rispetto alla media negli ultimi tre mesi; il 17,5% rispetto alla media negli ultimi sei mesi; circa il 27,2% rispetto alla media negli ultimi dodici mesi.



Il titolo si è mantenuto in area 2 euro da giugno 2025 a marzo 2026, prima di sperimentare un'improvvisa impennata tra marzo e aprile per arrivare all'attuale area 3,5-3,7 euro.



Lizard Renewables, fondata nel 2019, nasce dalla pluriennale esperienza maturata dai suoi fondatori e partner nel settore delle energie rinnovabili e, più in generale, del private equity presso primarie società italiane ed internazionali. L'attività core di Lizard attiene allo sviluppo e costruzione di progetti nell'ambito delle energie rinnovabili (impianti fotovoltaici, eolici, biometano, green data center e sistemi di accumulo energetico - BESS), anche mediante partnership con primari operatori della gestione operativa e manutenzione (O&M) e della costruzione (EPC) degli impianti.



La business combination è volta a creare un integrated independent power producer in ambito energie rinnovabili.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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