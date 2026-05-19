Euronext, solidi risultati proseguono nel primo trimestre con ricavi +15% e utile +18%

Ad Boujnah: "Ottavo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra".

(Teleborsa) - Euronext , la principale infrastruttura di mercato europea, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con ricavi underlying in aumento del 15,3% attestandosi a 528,5 milioni di euro. I ricavi non legati ai volumi hanno rappresentato il 56% dei ricavi totali e hanno coperto il 159% delle spese operative sottostanti, esclusi ammortamenti e svalutazioni. I ricavi legati ai volumi sono stati trainati dall'elevata volatilità del mercato, forte espansione del trading e del clearing di materie prime, dal crescente slancio del mercato greco e dalla crescita dinamica degli ETF.



L'EBITDA rettificato è aumentato del 16,7% 343,2 milioni, con il relativo margine al 64,9% (+0,8 punti percentuali). L'utile netto rettificato è salito del 17,7% attestandosi a 216,1 milioni e l'utile per azione rettificato è cresciuto del 18,3% a 2,13 euro. Il rapporto debito netto/EBITDA rettificato era pari a 1,1x a fine marzo 2026, in linea con l'intervallo target del piano strategico "Innovate for Growth 2027". Il 18 maggio 2026, Euronext ha rimborsato l'obbligazione in circolazione da 385,5 milioni emessa nel 2021 per l'acquisizione di Borsa Italiana Group.



"Il primo trimestre del 2026 ha dimostrato ancora una volta la solidità del nostro modello di business diversificato. Questo ottavo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra dimostra come abbiamo trasformato la nostra visione di mercati europei integrati in realtà", ha dichiarato il Presidente e CEO Stéphane Boujnah.



"Euronext è ora in prima linea per cogliere i trend di crescita in Europa. Ogni nuovo prodotto rafforza la rilevanza della nostra piattaforma unificata per l'intero settore, dai clienti istituzionali a quelli retail. Il lancio di successo di Euronext Nord Pool Power Futures a marzo ci consente di ottenere vantaggi lungo l'intera catena del valore. La nostra espansione CSD sta mostrando un reale slancio. I principali depositari supportano il modello e si stanno preparando per il lancio a settembre 2026. Abbiamo anche avviato con successo l'onboarding dei clienti sulla nostra piattaforma European Repo. Al centro dell'Unione del Risparmio e degli Investimenti, offriamo ai partecipanti al mercato una vera scelta tra un progetto europeo e i silos locali", ha proseguito Boujnah.



"La nostra attività sui mercati primari ha registrato il miglior primo trimestre degli ultimi tre anni, nonostante l'elevata volatilità del mercato. Questo risultato è stato supportato dalla più grande IPO nel settore della difesa a livello globale e da un'intensa attività di follow-on. Insieme a una solida pipeline di IPO, ciò dimostra che forniamo la soluzione adeguata per le esigenze di finanziamento europee e globali", ha aggiunto il CEO.



"Questi solidi risultati creano un contesto eccellente per il raggiungimento dei principali traguardi del nostro piano strategico "Innovate for Growth 2027". Grazie a una posizione finanziaria molto solida, siamo ben attrezzati per accompagnare i mercati dei capitali europei verso il prossimo livello di innovazione e crescita sostenibile", ha concluso il numero uno di Euronext.

Condividi

```