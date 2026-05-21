Madrid: risultato positivo per Naturgy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo , in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Naturgy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Naturgy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,97 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 28,59. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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