Piazza Affari chiude sulla parità con Avio in evidenza, in un'Europa debole

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano
, che si conferma stabile mentre gli altri listini europei archiviano perlopiù frazionali ribassi. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'S&P-500
che registra una flessione dello 0,31%. A Piazza Affari, in evidenza Avio
(+4,76%) in scia alle prospettive positive del settore, bene anche Prysmian
(+3,39%), Ferrari
(+2,74%) e Generali
(+2,69%) dopo la presentazione dei risultati trimestrali
e la conferma degli obiettivi. Negativa invece la seduta di Stellantis
(-2,02%) nel giorno della presentazione del piano strategico
.
Focus di giornata sono state le Previsioni Economiche di Primavera 2026
della Commissione Europea
, che rivedono significativamente al ribasso
le stime di crescita
e al rialzo
quelle di inflazione
rispetto all'autunno 2025, a causa dello shock energetico innescato dal conflitto in Medio Oriente. Per l'area euro
, il PIL
2026 è ora atteso a +0,9% (da +1,2% delle previsioni autunnali, -0,3 punti percentuali) e a +1,2% nel 2027 (da +1,4%). Per l'UE
nel suo complesso, la crescita scende a +1,1% nel 2026 (da +1,4%) e risale a +1,4% nel 2027. L'inflazione nell'area euro
è rivista al 3,0% nel 2026 (un punto percentuale intero sopra le stime autunnali di 1,9%) e al 2,3% nel 2027 (da 2,0%). L'UE segna rispettivamente 3,1% e 2,4%.
La Commissione ha lanciato inoltre un chiaro avvertimento sui bilanci pubblici
. Le misure di sostegno contro il caro energia
innescato dal conflitto in Medio Oriente
, costate il 2,2% del Pil tra il 2022 e il 2024, se prolungate e non mirate rischiano di alimentare l'inflazione. Nel breve termine sono quindi ammessi solo aiuti rapidi e limitati per le famiglie e le imprese più colpite
, mentre la strada maestra resta l'accelerazione della transizione verso un'economia meno dipendente dai combustibili fossili.
Sul fronte macroeconomico
, dopo la nuova riduzione dell'attività economica del settore privato dell'eurozona dello scorso aprile, i dati dell'indagine PMI di maggio 2026 segnano un ulteriore declino
.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,36%. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.506,8 dollari l'oncia, in calo dello 0,83%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,15%.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +73 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,84%. Tra i mercati del Vecchio Continente
deludente Francoforte
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e fiacca Parigi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,39%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il FTSE MIB
che si ferma a 49.169 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che archivia la seduta a 51.771 punti, sui livelli della vigilia.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,34%); sulla stessa linea, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,64%.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Avio
(+4,76%), Prysmian
(+3,39%), Ferrari
(+2,74%) e Generali Assicurazioni
(+2,69%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Unicredit
, che ha terminato le contrattazioni a -2,20%.
Seduta negativa per Stellantis
, che mostra una perdita del 2,02%.
Sotto pressione Leonardo
, che accusa un calo dell'1,55%.
Discesa modesta per Telecom Italia
, che cede un piccolo -0,8%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ferragamo
(+5,49%), Alerion Clean Power
(+4,83%), BFF Bank
(+3,62%) e Brembo
(+2,77%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Carel Industries
, che ha chiuso a -8,72%.
Scivola Safilo
, con un netto svantaggio del 3,60%.
In rosso Danieli
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,38%.
Spicca la prestazione negativa di LU-VE Group
, che scende del 3,26%.