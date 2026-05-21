Piazza Affari: prevalgono le vendite su Carel Industries

(Teleborsa) - A picco il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che presenta un pessimo -6,42%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carel Industries rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 30,85 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 30,25. L'equilibrata forza rialzista di Carel Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 31,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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