SpaceX deposita documenti per IPO al Nasdaq, perdita da 4,28 miliardi nel 1° trimestre

L'atteso debutto

(Teleborsa) - Space Exploration Technologies (SpaceX), la società di razzi, satelliti e AI di Elon Musk, ha presentato ufficialmente alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense la documentazione per la sua attesissima offerta pubblica iniziale (IPO), che si preannuncia come la più grande mai realizzata. L'azienda ha dichiarato di aver scelto il Nasdaq come sede di negoziazione, con il ticker SPCX, mentre al momento non sono note la forchetta di prezzo e la valutazione attesa.



Fondata nel 2002, SpaceX si presenta nel modulo S-1 depositato alla SEC come "l'unica azienda a costruire l'infrastruttura hardware e software integrata del futuro nei settori dello spazio, della connettività e dell'intelligenza artificiale". Dal 2023, SpaceX ha lanciato in orbita oltre l'80% della massa mondiale ogni anno, con un tasso di successo delle missioni superiore al 99% grazie ai razzi Falcon. Gestisce inoltre una rete globale di dati e comunicazioni a banda larga ad alta velocità e bassa latenza, alimentata da circa 9.600 satelliti Starlink per banda larga e mobile in orbita terrestre bassa, che fornisce connettività a milioni di clienti privati, aziendali e governativi in ??164 paesi, territori e altri mercati, al 31 marzo 2026. xAI, fondata nel 2023 e acquisita da SpaceX all'inizio del 2026, è ora inoltre un pilastro fondamentale dell'azienda verticalmente integrata. Grazie a questa aggiunta, SpaceX sta costruendo rapidamente un'infrastruttura di calcolo per l'intelligenza artificiale, partendo dalla Terra con l'obiettivo di estenderla allo spazio, con una velocità e un'efficienza dei costi leader del settore. L'infrastruttura supporta l'addestramento e l'inferenza per Grok, che si è affermato come uno dei modelli di frontiera più avanzati al mondo.



Nei tre mesi al 31 marzo 2026, SpaceX ha generato ricavi consolidati per 4.694 milioni di dollari, una perdita operativa di 1.943 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 1.127 milioni di dollari. Nel 2025, ha generato ricavi consolidati per 18.674 milioni di dollari, una perdita operativa di 2.589 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 6.584 milioni di dollari.



SpaceX ha registrato perdite nette pari a 4.937 milioni e 4.628 milioni di dollari per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2025 e 2023, rispettivamente, e una perdita netta pari a 4.276 milioni per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2026. "Potremmo non raggiungere o, se raggiungere, mantenere la redditività in futuro", si legge nel documento. Al 31 marzo 2026, aveva un disavanzo accumulato di 41.311 milioni di dollari.



Nel 2025, il nostro segmento Spazio ha generato un fatturato di 4.086 milioni di dollari, una perdita operativa di 657 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di segmento di 653 milioni di dollari. Inoltre, il segmento Spazio ha finanziato 930 milioni di dollari e 3.004 milioni di dollari in spese di ricerca e sviluppo rispettivamente nei tre mesi terminati il ??31 marzo 2026 e nell'anno terminato il 31 dicembre 2025, per il programma di lancio di nuova generazione Starship, progettata per consentire un cambiamento radicale nelle capacità di lancio in termini di riutilizzabilità, capacità di carico utile e cadenza di lancio. Il segmento Connettività, trainato principalmente da Starlink, ha generato ricavi per 11.387 milioni di dollari, un utile operativo di 4.423 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di segmento di 7.168 milioni di dollari nel 2025, con una crescita annua rispettivamente del 49,8%, del 120,4% e dell'86,2%, beneficiando della crescita degli abbonati, della crescente adozione da parte delle aziende e del continuo miglioramento dell'efficienza della rete. Infine, sempre nel 2025, il segmento AI ha generato ricavi per 3.201 milioni di dollari, una perdita operativa di 6.355 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di segmento di -1.237 milioni di dollari, a testimonianza della sua fase di sviluppo iniziale e dei continui investimenti a supporto delle opportunità di crescita a lungo termine nell'IA.



(Foto: SpaceX su Unsplash)

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