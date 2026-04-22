Boeing, perdita 1° trimestre ridotta a 7 milioni usd e ricavi +14%

(Teleborsa) - La Boeing ha annunciato una riduzione delle perdite nel primo trimestre dell'anno, grazie ad una ripresa degli ordini in tutte le divisioni di prodotto, specialmente quella commerciale, mentre lavora anche su progetti speciali come la recente missione Artemis II, che ha riportato l'uomo verso la Luna.



La big americana dell'aviazione civile ha chiuso il trimestre con ricavi in aumento del 14% a 2,22 miliardi di dollari, che si confrontano con una stima di 21,78 miliardi (prevoisioni LSEG). Il libro ordini complessivo ha raggiunto un record di 695 miliardi, per oltre 6.100 velivoli consegnati.



Di conseguenza, la perdita netta è stata ridotta a 7 milioni di dollari, di fronte ad un rosso di 31 milioni accusato lo scorso anno, mentre l'EPS ha evidenziato una perdita di 11 cent contro i 16 cent del 2025. La perdita unitaria adjusted si è attestata a 20 cent, molto meglio degli 83 cent attesi (stima LSEG)



"Nonostante alcune difficoltà, sono orgoglioso di come il nostro team si sia unito e abbia lavorato per superarle, mantenendoci in linea con i piani dell'anno", ha dichiarato l'amministratore delegato Kelly Ortberg in una nota ai dipendenti, aggiungendo "stiamo consolidando i nostri risultati con un ottimo inizio d'anno e un portafoglio ordini da record in tutte le nostre divisioni" e " fornendo prodotti e servizi commerciali e per la difesa di alta qualità".





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