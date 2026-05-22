Analisi Tecnica: CHF/USD del 21/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio
Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un timido -0,05%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 0,7889. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 0,7844. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 0,7822, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)