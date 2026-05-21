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Giappone, Bilancia commerciale in aprile

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Giappone, Bilancia commerciale in aprile
Giappone, Bilancia commerciale in aprile pari a 301,9 Mld ¥, in calo rispetto al precedente 643 Mld ¥ (la previsione era -29,7 Mld ¥).

(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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