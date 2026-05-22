Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Carel Industries

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,68%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 30,85 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 30,3. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 29,95 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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