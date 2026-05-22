TXT e-solutions, riepilogo sul buyback

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di TXT e-solutions approvato dall’Assemblea degli Azionisti il 29 aprile 2026, la Società ha effettuato il trasferimento di 38.515 azioni proprie in data 12 maggio 2026 al prezzo di 27,91 euro per azione, per un controvalore complessivo di 1.074.953,65 euro, al fine di adempiere agli impegni di pagamento previsti dal contratto di acquisizione del 100% di Fasthink S.r.l., sottoscritto il 1° aprile 2026.



Tenuto conto delle altre operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie effettuate tra il 27 aprile e il 14 maggio 2026, il riepilogo operazioni al 15 maggio 2026 evidenzia un saldo netto pari a -869.307,40 euro.



Alla stessa data la Società detiene complessivamente 408.449 azioni proprie, pari al 3,1404% del capitale sociale.



Nel frattempo, a Piazza Affari, si muove verso il basso il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software , che si posiziona a 35 euro, con una discesa dell'1,41%.









Condividi

```