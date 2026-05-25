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/ Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,87%)
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,87%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 4.112,9 punti
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Finanza
25 maggio 2026 - 03.38
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Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,87%, dopo aver esordito a 4.112,9.
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