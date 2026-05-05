Credem, utile netto in crescita del 3% e oltre 51mila nuovi clienti nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Credem , presieduto da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato oggi i risultati consolidati del primo trimestre 2026, che evidenziano una forte diversificazione delle fonti di ricavo a conferma dell’efficacia del modello di business del Gruppo in grado di generare valore e benessere sostenibili nel tempo per i clienti, le persone, gli azionisti e la collettività.



Il primo trimestre dell’anno si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 139,5 milioni di euro, +2,9% a/a, se si considera il risultato del 1Q25 pari a 135,6 milioni di euro al netto del beneficio di 93,7 milioni di euro derivanti dalla cessione delle attività di merchant acquiring effettuata all’inizio del 2025. I prestiti alla clientela si attestano a 36,4 miliardi di euro (+2,8% a/a), sono stati acquisiti oltre 51 mila nuovi clienti, la raccolta complessiva da clientela raggiunge complessivamente quota 112,8 miliardi di euro (+8,4% a/a), il rapporto tra impieghi problematici lordi ed impieghi lordi (Gross NPL Ratio) è stato pari al 1,7%, rispetto al 2,2% della media delle banche significative italiane e delle banche europee, il rapporto tra crediti deteriorati netti (NPL netti) e impieghi netti si è attestato a 0,7% e il costo del credito annualizzato è stato pari a 7 bps. A fine marzo 2026 inoltre il Common Equity Tier 1 Ratio a livello di Gruppo bancario è pari al 17,47%, Common Equity Tier 1 Ratio di Vigilanza a 16,24% rispetto a 8,54% minimo assegnato da BCE. Il ROTE annualizzato si attesta a 14,4% e il ROE annualizzato al 12,8%.



A fine marzo 2026 il margine di intermediazione si attesta a 502,9 milioni, rispetto a 475,4 milioni dell’anno precedente (+5,8% a/a). Il risultato dell’attività assicurativa del ramo vita si attesta infine a 24,3 milioni (+19,5% a/a). Il risultato lordo di gestione è pari a 259,3 milioni rispetto a 240,7 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente (+7,7%). Il risultato operativo si attesta a 231,3 milioni rispetto a 214,1 milioni nel primo trimestre 2025 (+8,0% a/a).





“L’economia e lo scenario geopolitico hanno subito, negli ultimi anni, cambiamenti improvvisi e profondi, che stanno ridisegnando completamente anche i paradigmi di sviluppo e pianificazione di aziende e famiglie. Questo nuovo contesto ci porta, da un lato, a investire in innovazione, anche tecnologica, e, dall’altro, a comprendere in modo sempre più accurato le esigenze dei clienti”, ha dichiarato Stefano Morellini, Direttore Generale Credem. “Sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto in questi primi mesi dell’anno, che dimostrano ancora una volta la capacità di crescere anche in uno scenario di forte discontinuità rispetto al recente passato. Questo è stato possibile grazie alla diversificazione dei ricavi, all’eccellente qualità del credito e alla solidità patrimoniale, oltre che alla profonda conoscenza dei clienti. Sono infine convinto che il valore delle nostre persone e la visione di medio termine ci consentano di guardare al futuro con grande fiducia.” ha concluso Morellini.

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