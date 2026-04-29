Supplenze docenti e ata, Domande supplenze da Gae e Gps a partire dal 16 luglio e fino al 29

"Si è svolta oggi l’informativa ministeriale relativa alla circolare che andrà a regolamentare le procedure di supplenza per l’anno scolastico 2026/27.
Il nostro sindacato ha partecipato all’incontro. La circolare introduce diverse novità,
collegate anche alla nuova ordinanza ministeriale 27 sulle GPS.
L’aspetto positivo riguarda una modifica dell’ordinanza che noi, come sindacato ANIEF, abbiamo fortemente richiesto
: si tratta della possibilità per l’algoritmo di riconsiderare nuovamente i candidati che non abbiano ottenuto alcun incarico nel turno precedente.
In questo modo, l’algoritmo tornerà finalmente a 'ripercorrere' le posizioni". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Questa novità consente ai candidati di compilare la domanda per le supplenze con maggiore consapevolezza
e con una maggiore certezza di poter, anche nei turni successivi, ottenere un incarico nelle sedi indicate.
Sono inoltre state comunicate le date di apertura delle procedure per la compilazione della cosiddetta domanda delle 150 preferenze,
necessaria per la partecipazione alle supplenze: si potrà presentare l’istanza dal 16 al 29 luglio
, inserendo le proprie preferenze tra scuole, distretti o interi comuni.
È prevista anche la procedura delle assunzioni straordinarie in caso di residui dagli elenchi regionali,
il cui decreto è stato emanato oggi. Per tali elenchi la finestra sarà dal 6 al 26 maggio
. Sono inoltre previste ulteriori procedure straordinarie di assunzione da GPS sostegno in caso di residui, oltre alla successiva mini call veloce, per la quale le domande potranno essere presentate nel mese di agosto", conclude Cozzetto.
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