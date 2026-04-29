Supplenze docenti e ata, Domande supplenze da Gae e Gps a partire dal 16 luglio e fino al 29

"Si è svolta oggi l’informativa ministeriale relativa allaIl nostro sindacato ha partecipato all’incontro. Lacollegate anche alla nuova ordinanza ministeriale 27 sulle GPS.L’aspetto positivo riguarda una modifica dell’ordinanza che noi,: si tratta della possibilità per l’algoritmo di rIn questo modo, l’algoritmo tornerà finalmente a 'ripercorrere' le posizioni". Lo ha dichiarato"Questa novità consente ai candidati die con una maggiore certezza di poter, anche nei turni successivi, ottenere un incarico nelle sedi indicate.Sono inoltrenecessaria per la partecipazione alle supplenze:, inserendo le proprie preferenze tra scuole, distretti o interi comuni.È prevista anche lail cui decreto è stato emanato oggi. Per tali elenchi. Sono inoltre previste ulteriori procedure straordinarie di assunzione da GPS sostegno in caso di residui, oltre alla successiva mini call veloce, per la quale le domande potranno essere presentate nel mese di agosto", conclude Cozzetto.