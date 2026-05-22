Recordati, consorzio CVC-GBL lancia Opa per delisting a 51,29 euro per azione

Esborso massimo 10,7 miliardi di euro

(Teleborsa) - Un consorzio di fondi guidato da CVC Fund e Groupe Bruxelles Lambert annuncia il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni ordinarie di Recordati finalizzata al delisting da Piazza Affari, per un controvalore complessivo pari a 10,7 miliardi di euro sulla base di un corrispettivo pari a 51,29 euro per azione.



L'offerta sarà promossa tramite una società per azioni di diritto italiano di nuova costituzione, Respighi BidCo.



Il prezzo, precisa un comunicato, è da intendersi ex dividend con riferimento al saldo del dividendo da 71 centesimi per pagato il 20 maggio scorso. Quindi "esprime un corrispettivo cum saldo dividendo 2025 pari a euro 52,00, che incorpora un premio pari a 12,89% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Recordati alla data del 25 marzo 2026, ossia l'ultimo giorno di borsa aperta prima della pubblicazione del comunicato stampa della Società relativo alla ricezione della manifestazione di interesse".



Rossini, attuale azionista di controllo di Recordati, ha assunto un impegno ad aderire all'offerta con tutte le azioni Recordati detenute pari al 46,82% del capitale sociale.



Il perfezionamento dell'offerta è atteso nel corso del quarto trimestre del 2026 ed è condizionato al raggiungimento di una partecipazione del 66,67%.



Carmen André, Director di Rossini, ha commentato: “Rossini sostiene pienamente l’Offerta e si è impegnata in modo irrevocabile a portare in adesione l’intera partecipazione detenuta, pari a circa il 47% del capitale sociale di Recordati. Dal 2018 abbiamo avuto il privilegio di accompagnare Recordati in una fase di crescita significativa, di sostanziale espansione della piattaforma Rare Diseases e di operazioni di M&A disciplinate, creando valore per tutti gli azionisti. Stiamo ora raggiungendo la naturale maturità del nostro ciclo

di investimento e, nel corso degli ultimi due anni, abbiamo valutato diverse alternative strategiche, sia private sia di mercato, al fine di realizzare il nostro investimento. A seguito di questo processo approfondito, Rossini ritiene che l’Offerta rappresenti la migliore opzione disponibile per monetizzare la propria partecipazione in Recordati a una valorizzazione attrattiva, che riflette in modo appropriato il valore delle azioni del Gruppo nell’attuale contesto. Un’Offerta interamente in denaro e integralmente finanziata offre a Rossini e a tutti gli azionisti un valore attrattivo, immediato e certo, eliminando l’esposizione a un contesto macroeconomico, geopolitico e di mercato particolarmente volatile. Inoltre, mentre Recordati entra in una nuova e più impegnativa fase di sviluppo, caratterizzata da opportunità di lungo termine ma anche da incertezza nel breve periodo e dalla necessità di intensificare le attività di R&D e M&A, riteniamo che una struttura di proprietà privata, supportata da capitale di lungo termine, sia la più adatta a consentire alla Società di eseguire la propria

nuova strategia. Rossini sostiene pienamente l’operazione e il prossimo capitolo dello sviluppo di Recordati sotto un nuovo assetto proprietario.”



Michal Chalaczkiewicz, Investment Partner di GBL, ha commentato: “Questa operazione è pienamente coerente con la strategia di GBL di investire in aziende leader nei settori prioritari identificati dal gruppo - incluso l’healthcare - attraverso strutture di controllo o co-controllo e un approccio di active ownership. Siamo lieti di avviare questa partnership di co-controllo, che rappresenterebbe il maggiore investimento di GBL nel settore dell’healthcare fino a oggi. L’esperienza di GBL negli investimenti healthcare, unita al suo approccio di

lungo termine, rafforzerà il continuo sviluppo della Società. Per GBL, questa operazione rappresenterebbe il quarto investimento nel settore healthcare, dopo Affidea, Sanoptis e Rayner, contribuendo alla diversificazione sub-settoriale oltre i servizi sanitari e il medtech”.

Condividi

```