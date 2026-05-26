Eventi e scadenze del 26 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 26/05/2026

Appuntamenti:

UILCA - 8° Congresso Nazionale "Volti al futuro" - Hotel Hilton Molino Stucky alla Giudecca di Venezia - Al congresso verrà eletto il segretario generale e la nuova Segreteria Nazionale. Parteciperanno, tra gli altri, gli AD di Monte dei Paschi di Siena, BPER, Banco Desio, BNL e Unipol, il Chief Governance Officer di Crédit Agricole Italia, il Direttore Generale di Federcasse, il segretario generale UIL e il Country Manager di Italia Generali (da lunedì 25/05/2026 a giovedì 28/05/2026)

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - I ministri dell'Agricoltura procederanno a uno scambio di opinioni sulla disponibilità e sull'accessibilità economica dei concimi nell'UE. Discuteranno inoltre di questioni agricole relative al commercio

UE - Consiglio "Affari generali" - I ministri degli Affari europei avvieranno i preparativi per il Consiglio europeo di giugno e terranno un dibattito orientativo sul quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE 2028-2034. Il Consiglio discuterà inoltre dello stato di avanzamento delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito. Nel contesto del dialogo annuale sullo Stato di diritto, il Consiglio terrà discussioni specifiche per paese riguardanti Francia, Italia, Lettonia e Croazia

09:00 - UN Women Italy - II Women's Empowerment Principles Forum - Milano, Foro Buonaparte 22 - Evento promosso e organizzato da UN Women Italy in collaborazione con Deloitte. Il WEPs Forum 2026, giunto alla 2ª edizione, segna il lancio della Community delle aziende WEP in Italia, come strumento di confronto e analisi su pratiche e metodi di misurazione per promuovere in maniera concreta la parità di genere. Tra gli interventi, Darya Majidi, Presidente di UN Women Italy, Silvana Perfetti, Chair di Deloitte Central Mediterranean, Monica Cerutti, General Secretary di UN Women Italy

09:30 - Leadership Global Summit 2026 - NH Collection Milano CityLife, Milano - Il Summit di THEA dal titolo "Leading change, changing leadership", sarà un momento di confronto tra executive ed esperti internazionali per condividere idee, prospettive ed esperienze su come rafforzare l'efficacia della leadership in contesti in continuo mutamento. Tra gli interventi, Marco Grazioli (Presidente di The European House - Ambrosetti) e Andrea Casaluci (CEO di Pirelli)

09:30 - "La transizione digitale nel trasporto merci" - LCA Studio Legale, Milano - Evento organizzato da LCA Studio Legale per un confronto tra operatori, istituzioni ed esperti su uno dei temi più strategici per il futuro della logistica e della mobilità delle merci. Interverranno rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e industriale, per offrire una visione concreta delle trasformazioni in atto e delle prospettive di sviluppo del settore

09:30 - SAIE Lab – Costruzioni digitali - Corte Piovanelli, Brescia - Terza tappa dei SAIE LAB del 2026 dal titolo "Costruzioni digitali: Dati, BIM, AI, GIS e appalti pubblici per la nuova filiera delle costruzioni". L'appuntamento, organizzato da Senaf, approfondirà la digitalizzazione delle costruzioni, con focus su BIM, intelligenza artificiale, rilievo digitale e digital twin. Tra gli interventi, Massimo Deldossi (Vicepresidente ANCE), Adriano Castagnone (Presidente ASSOBIM) e Giovanni La Cagnina (Presidente AIST)

10:00 - Confindustria - Assemblea 2026 - L'Assemblea pubblica di Confindustria si terrà presso il Roma Convention Center La Nuvola, a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Parteciperanno, tra gli altri, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, il ministro Adolfo Urso e il ministro Giancarlo Giorgetti

10:00 - La PA nell’era dell’IA. Casi d’uso e sfide di policy per trasformazione digitale delle istituzioni - Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto - AI e Pubblica Amministrazione, il confronto promosso dal Centro di Ricerca Interuniversitario LEITAI (Centre for Law and Ethics of Innovation, Technology and Artificial Intelligence). Interverranno Andrea Stazi, Direttore del Centro LEITAI, Giuseppe Corasaniti e Fernanda Faini, Vice Direttori del Centro. Tra i partecipanti figurano Anna Ascani, Luciano Violante, Bruno Frattasi, Mario Nobile e Giorgio Metta

10:00 - Istat - Flussi turistici - I Trimestre 2026

10:00 - Osservatorio Sanità Digitale PoliMI, presentazione della ricerca - Aula de Carli, Milano - La ricerca "Consolidare il futuro: la Sanità tra investimenti da valorizzare e nuove sfide dell'AI" degli Osservatori Digital Innovation, presenterà una panoramica sullo stato di sviluppo della Sanità Digitale in Italia, anche attraverso il confronto con esperti e rappresentanti istituzionali. Saranno inoltre presentati i casi finalisti e proclamati i vincitori del Premio Innovazione Digitale in Sanità 2026

10:30 - CNR - Il valore della Ricerca Matematica per l’Italia: presentazione Report su impatto economico - Sede CNR, Roma - Evento promosso e organizzato da CNR per la presentazione del Report sull'impatto economico della ricerca matematica in Italia. Il rapporto, frutto della collaborazione tra l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo (CNR-IAC), l'Unione Matematica Italiana (UMI) e lo Sportello Matematico per l'innovazione e le imprese, è stato realizzato da Deloitte e verrà presentato da Marco Vulpiani, Senior Partner e Head of Deloitte Economics

10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Convention Center La Nuvola - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'assemblea di Confindustria 2026

11:00 - Giornata Nazionale Economia del mare - Roma, piazza Montecitorio, Clubhouse CEOforLife - Evento promosso e organizzato da Task Force Italia con il patrocinio del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Tra gli interventi, il ministro Musumeci, Renato Brunetti, CEO di UNIDATA, Pino Musolino, CEO di Alilauro, Francesco Paolo Bello, Managing Partner di Deloitte Legal, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe Divisione Crociere di Gruppo MSC, Alfredo Procaccini, Vicepresidente Vicario di Federfarma e Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo

11:00 - Istat - Giovani e mercato lavoro - Anno 2024

11:00 - Assogestioni - Mappa risparmio gestito trimestrale - Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 1° trimestre 2026, all'interno del talk video "The Big Picture", che includerà un servizio con slide e grafici di commento alle principali evidenze, realizzato con il contributo di Alessandro Rota, Direttore dell’Ufficio Studi

13:30 - Senato - Riforma RAI, audizione ministro Giorgetti - 8ª Commissione ambiente, Senato - Audizione ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sulla riforma RAI

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso al PRI 2026 - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla Presentazione Rapporto PRI 2026 (Produzione, Ricerca e Innovazione sui principali trend industriali del settore dei dispositivi medici in Italia), promosso da Confindustria Dispositivi Medici

16:00 - MIMIT - Tavolo Liberty Magona - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il tavolo Liberty Magona. Previsto un giro tavolo per gli operatori

17:00 - Relazione attività CIPESS - Presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la "Relazione al Parlamento sull'attività del CIPESS anno 2025" (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile). Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso alla mostra "La 1000 Miglia d'Italia" - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'inaugurazione della mostra "La 1000 Miglia d'Italia – la costruzione di un'eccellenza nazionale"

17:00 - Intelligenza Artificiale e sostenibilità: il valore dell’innovazione per la salute - MAXXI, Roma - Evento promosso e organizzato da Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Interverranno, tra gli altri, Carlo Tosti, Presidente Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Maria Emanuela Bruni, Presidente Fondazione MAXXI, Daniele Franco, Presidente Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Maria AlessandraGallone, Presidente ISPRA, Andrea Lenzi, Presidente CNR e Rocco Papalia Magnifico RettoreUniversità Campus Bio-Medico di Roma

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

Expert.Ai - CDA: Bilancio

Mondo TV - CDA: Bilancio

Talea Group - CDA: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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