Ferretti, l'AD Anastassov ai dipendenti: nel futuro "stessa anima" italiana e "mani più sicure"

(Teleborsa) - "Ogni azienda che esiste da decenni porta dentro di sé due tipi di eredità. Ci sono cose che il passato ha fatto in modo eccellente - l'artigianalità, la cultura del design, il rapporto con gli armatori, il coraggio di investire nella bellezza, la disciplina nell'innovare. Queste cose le ripeteremo, le amplificheremo, le proteggeremo. E ci sono cose che il passato ha sbagliato. Perché ogni azienda - come ogni vita - commette errori. Errori strategici. Errori commerciali. Scelte che, con il senno di poi, andavano fatte diversamente. Da queste impareremo, e non le ripeteremo. Il mio compito, come lo vedo io, è esattamente questo. Distinguere fra le une e le altre". Lo si legge in una lettera che Stassi Anastassov, nuovo AD di Ferretti , ha inviato oggi ai dipendenti del Gruppo.



Anastassov racconta che nella prima settimana nel ruolo ha incontrato e parlato con persone a ogni livello e funzione dell'azienda, oltre ad aver passato un pomeriggio in mare su un Wally e una giornata a Cattolica con Norberto Ferretti, che ha da poco compiuto ottant'anni.



Tra le persone da cui Anastassov sente di avere "il dovere di imparare" ci sono quattro uomini: Carlo Riva, Norberto Ferretti, Alberto Galassi (descritto come "l'uomo che ha guidato questa Azienda per oltre un decennio. Che l'ha condotta attraverso una crisi finanziaria e attraverso una pandemia. Che ha presieduto al duplice listino a Hong Kong e a Milano. Che ha lanciato più di ottanta nuovi modelli. E che ha consegnato un Gruppo il cui portafoglio ordini e i cui marchi parlano da soli") e Piero Ferrari ("l'uomo che ha servito questo Consiglio con distinzione per molti anni. Che porta uno dei grandi nomi dell'industria italiana. E che è stato custode del carattere italiano di questa Azienda attraverso ogni capitolo della sua storia moderna".



Nella lettera, dal titolo "Il mare che ci ha uniti", trova spazio anche un breve passaggio sui soci cinesi che lo hanno nominato: "In un momento in cui l'azienda aveva bisogno di stabilità e di un sostegno di lungo periodo, investitori provenienti dalla Cina si sono fatti avanti e hanno scommesso sul futuro di Ferretti con pazienza e impegno - una pazienza che dura ormai da quattordici anni, e che pochi altri avrebbero dimostrato".



Guardando avanti, Anastassov afferma che "ogni grande azienda deve evolvere. Senza eccezioni. L'eredità merita disciplina, responsabilità ed eccellenza operativa, ogni singolo giorno. L'eredità non è un museo da preservare. È un patrimonio di esperienza da cui imparare - lezioni da applicare, e lezioni da evitare. È così che si prende una grande azienda e la si rende ancora più grande. Non tornando indietro a qualcosa. Andando avanti con chiarezza su ciò che ha funzionato, e su ciò che non ha funzionato. Non per preservare questa azienda come un pezzo da museo. Ma per costruire qualcosa di ancora più forte. Più innovativa. Più disciplinata. Più profittevole. Più resiliente. Più ammirata. E ancora più italiana nell'anima, nell'artigianalità, nella bellezza e nell'emozione. Perché l'eredità senza innovazione diventa, alla fine, nostalgia. E la sola nostalgia non costruisce il futuro. Lo fanno le persone".



In parallelo a questi primi giorni da AD, "le ultime settimane mi hanno dato un'altra opportunità che voglio condividere con voi - ha scritto ai dipendenti - Ho parlato, a fondo e uno a uno, con più di quaranta analisti e investitori che già detengono azioni della nostra azienda, o che stanno seriamente considerando di investire in noi. Quasi tutti mi hanno fatto la stessa domanda. Che cosa cambierà? E ho risposto loro, una volta dopo l'altra, con la stessa risposta che do oggi a voi. Manterremo l'anima di questa azienda. Lo spirito italiano. L'ossessione per la bellezza. La disciplina dell'artigianalità. Il rispetto per il cliente. Il rispetto per il dipendente. Il coraggio di progettare per il domani anziché per l'oggi. I principi che hanno fatto di Ferretti ciò che è. E faremo le cose meglio. Migliore innovazione. Migliore esecuzione. Migliore disciplina commerciale. Migliore custodia dei marchi. Migliore qualità. Migliore velocità. Migliore focus. Stessa anima. Mani più sicure. Questa è la risposta che ho dato agli investitori. Questa è la risposta che do a voi. Questa è la risposta secondo cui questa azienda vivrà".



"L'anima italiana e la passione che hanno dato origine a questo gioiello di azienda - insieme al talento e alla motivazione delle persone che ci lavorano dentro - sono il nostro singolo bene più importante. Non i marchi. Non i cantieri. Non il portafoglio ordini. Quelle sono le conseguenze. L'anima italiana, la passione, e le persone che portano entrambe - quelle sono la causa. Tutto il resto deriva da lì. Ora tocca a noi scrivere il prossimo capitolo di questa storia straordinaria. E credo davvero che, se uniamo l'artigianalità della nostra gente, il coraggio di innovare, la disciplina di eseguire, e l'unità di andare avanti insieme. Il meglio deve ancora venire. E lo costruiremo insieme".

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