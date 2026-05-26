Giappone, leading indicator marzo rivisto al ribasso a 114 punti
(Teleborsa) - Rivisto al rialzo il leading indicator giapponese di marzo a 114 punti rispetto alla stima preliminare di 114,5 punti, risultando al di sopra dei 113,2 punti del mese precedente (dato rivisto da 113,3). Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.
Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato a 116,4 punti dai 116,3 di febbraio, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future scende a 112,4 punti dai 113,1 punti precedenti.
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