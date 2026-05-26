Milano 13:23
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Leading indicator Giappone in marzo

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Leading indicator Giappone in marzo
Giappone, Leading indicator in marzo pari a 114 punti, in aumento rispetto al precedente 113,3 punti (la previsione era 114,5 punti).
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