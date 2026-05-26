Leonardo: costituiti i comitati endoconsiliari e nominato il Lead Independent Director

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo , riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Francesco Macrì, ha proceduto a costituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari. Tali Comitati, spiega unanoyaprevisti anche in adesione al Codice di Corporate Governance e dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell’attività dell’organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza, risultano composti in coerenza con le raccomandazioni del richiamato Codice.



Comitato Controllo e Rischi (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti: Roberto Diacetti (Presidente – Indipendente); Trifone Altieri (Indipendente); (Rosina) Rosalba Veltri (Indipendente); Dominique Levy (Indipendente); Elena Vasco (Indipendente).



La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di Corporate Governance, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, nonché in ordine alla complessiva competenza, da parte dei componenti il Comitato, nei settori di attività della Società.



Comitato Nomine e Remunerazione (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti: Trifone Altieri (Presidente – Indipendente); Francesco Soro (Indipendente); Cristina Manara (Indipendente); Maurizio Tucci (Indipendente); Roberto Diacetti (Indipendente).



La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di Corporate Governance per la composizione del Comitato Remunerazione, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.



Comitato Sostenibilità (composto da 4 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti): (Rosina) Rosalba Veltri (Presidente – Indipendente); Maurizio Tucci (Indipendente); Elena Grifoni (Indipendente); Enrica Giorgetti (Indipendente).



Comitato Scenari geopolitici, industriali e innovazione tecnologica che risponde all’esigenza di rafforzare il presidio consiliare su tematiche sempre più rilevanti per il business di Leonardo, anche alla luce dell’evoluzione del contesto geopolitico, industriale, tecnologico e regolamentare. Il Comitato supporterà il Consiglio nell’analisi degli scenari e dei trend di riferimento, nonché nel monitoraggio delle opportunità e dei profili di compliance connessi allo sviluppo e all’utilizzo delle nuove tecnologie: Cristina Manara (Presidente – Indipendente); Francesco Soro (Indipendente); Elena Grifoni (Indipendente); Dominique Levy (Indipendente); Maurizio Tucci (Indipendente).



Comitato Governance e Parti Correlate (composto da 4 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti) chiamato a svolgere anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate previste dalla vigente Procedura in materia adottata da Leonardo: Enrica Giorgetti (Presidente – Indipendente); Elena Vasco (Indipendente); Elena Grifoni (Indipendente); Dominique Levy (Indipendente).



Nella riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina del Lead Independent Director nella persona del Consigliere Maurizio Tucci.



Il Presidente Francesco Macrì dichiara: "Il nuovo assetto dei Comitati risponde all’esigenza di assicurare un presidio consiliare coerente con le specificità del business di Leonardo e con le principali aree di attenzione per il Gruppo, anche alla luce dell'evoluzione del contesto geopolitico, industriale, tecnologico e regolamentare di riferimento. Il Consiglio ha valutato altresì di favorire la parità di genere procedendo alla nomina di tre Presidenze femminili su cinque Comitati".

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