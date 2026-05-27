Milano chiude in rosso mentre USA negano notizie su bozza di accordo per riapertura Hormuz

(Teleborsa) - Le Borse europee rallentano nel finale, con Milano risulta la peggiore e chiude in rosso
, dopo che la Casa Bianca ha detto che la notizia riferita dalla TV di Stato iraniana su una bozza di accordo quadro preliminare non ufficiale tra Iran e Stati Uniti "non è vera" e che il memorandum citato è "una completa invenzione"
. In precedenza, era emerso che Teheran aveva ottenuto una bozza preliminare e non ufficiale di un memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Secondo il testo, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla guerra entro un mese, mentre gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze militari dalle vicinanze dell'Iran e revocherebbero il blocco navale.
Sul fronte macroeconomico, in Italia
a marzo il fatturato destagionalizzato di industria e servizi
è aumentato
, in valore, di +2% m/m da +0,5% di febbraio. Tale andamento è stato tuttavia determinato soprattutto dalla crescita dei prezzi: i volumi, infatti, sono rimasti sostanzialmente stagnanti nei servizi, mentre hanno segnato un modesto recupero nell’industria.
Sempre guardando all'Italia
, il Fondo Monetario Internazionale ha detto
che l'incertezza sulle prospettive dell'economia resta elevata e i rischi al ribasso per la crescita sono in aumento. Al termine della missione Article IV in Italia, condotta dal 13 al 26 maggio, l'FMI suggerisce che il potenziale di crescita a medio termine è limitato a circa lo 0,6%
, raccomanda uno sforzo fiscale aggiuntivo di circa l'1% del PIL nel periodo 2026-2027 per accelerare la riduzione del debito e rafforzare la fiducia del mercato, mentre tra le riforme suggerite ci sono l'ampliamento della base imponibile, l'aggiornamento dei valori catastali e l'eliminazione dell'aliquota forfettaria preferenziale per i lavoratori autonomi.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,163. Giornata da dimenticare per l'oro
, che scambia a 4.434,1 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,63%. Prevalgono le vendite sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 90,33 dollari per barile, in forte calo del 3,79%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +71 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,70%. Tra i listini europei
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,43%.
Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,64%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che chiude a 52.244 punti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,33%); leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,21%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Avio
(+4,91%), Moncler
(+4,35%), Stellantis
(+3,80%) e Brunello Cucinelli
(+2,32%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Saipem
, che ha chiuso a -4,21%. Soffre Tenaris
, che evidenzia una perdita del 3,50%. Preda dei venditori STMicroelectronics
, con un decremento del 3,09%. Si concentrano le vendite su ENI
, che soffre un calo del 2,81%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+11,27%), Ferragamo
(+5,68%), Brembo
(+5,12%) e Sanlorenzo
(+3,35%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Technogym
, che ha archiviato la seduta a -8,82%. Sensibili perdite per D'Amico
, in calo del 5,06%. In apnea Fiera Milano
, che arretra del 4,36%. Tonfo di Alerion Clean Power
, che mostra una caduta del 4,02%.