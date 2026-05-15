Dallo spazio alla AI City: le tecnologie digitali per l'evoluzione dell'abitare

Le tecnologie dell'informazione stanno trasformando profondamente il tessuto urbano, evolvendo dal concetto di edificio intelligente ae i comportamenti individuali. Attraverso l'analisi di infrastrutture, mobilità e spazio extra-atmosferico, emerge un cambiamento strutturale che vede la transizione verso modelli di città guidati dall'intelligenza artificiale e dalla sostenibilità estrema.Questi argomenti sono stati recentemente affrontati all'interno di REbuild, che ha ospitato esperti di tecnologie, di mobilità, di AI ed Aerospazio. Durante il panel, Alberto Mattiello, Esperto di Innovazione e Tecnologie e componente del comitato scientifico di REbuild, ha spiegato: "Uno dei punti fondamentali è chesia di, sia di: dall'edificio alla città, fino al sistema territoriale e allo spazio. Un elemento trasversale ad ogni settore èoggi a disposizione. Il concetto di Smart City sta invecchiando perché rappresenta solo la piattaforma su cui costruire il prossimo passaggio. Se la Smart City raccoglie informazioni tramite sensori, oggi, dove con i dati forniti dai Digital Twin delle città, dobbiamo costruire una nuova generazione di servizi e metropoli conversazionali, capaci di fare previsioni per il futuro. È fondamentale che le tecnologie abbiano un controbilanciamento di democratizzazione del loro impatto, aiutando ed integrando chi è ancora nel paradigma precedente. Inoltre,per capire come immaginare sulla terra i nostri spazi abitativi; progettare per lo spazio significa riprogettare da zero, dalla sopravvivenza al comfort, in un ambiente dove nemmeno l'aria o l'acqua sono garantite".Relativamente a sostenibilità e tecnologie aerospaziali, Walter Cugno, Senior Advisor Esplorazione e Scienza presso Thales Alenia Space, ha spiegato: ", perché con poche risorse queste vengono sfruttate al massimo per essere riciclate continuamente e permettere di provvedere a un ambiente vivibile e sicuro per l'uomo. Le stesse tecnologie basate su minor consumo, riutilizzo e riciclo continuo delle risorse possono essere trasferite a terra. Lo stesso vale per la produzione del cibo:, aspetto fondamentale per la sopravvivenza, che è anche estremamente costoso e complesso da trasportare continuamente da terra, soprattutto man mano che le distanze aumentano".Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale di Autostrada del Brennero, è invece intervenuto riguardo al futuro della mobilità: "Credo che ilsia molto meno incentrato sull'individualità dei veicoli e molto più sullae fra veicoli e infrastruttura. Questo cambiamento cambierà la vita di tutti noi".L'evoluzione tecnologica, dallo spazio alla AI City, delinea un futuro in cui la mobilità cooperativa e il riciclo estremo delle risorse ridefiniscono l'abitare urbano e i servizi di prossima generazione.REbuild è la piattaforma italiana leader per l’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, che riunisce la filiera immobiliare per promuovere l'industrializzazione, la digitalizzazione e la decarbonizzazione delle città.