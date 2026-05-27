Newcleo si quota al Nasdaq tramite SPAC: valore pre-money di 2,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Newcleo, società francese attiva nel settore dei reattori modulari avanzati (AMR) ma con fondatori italiani, e NewHold Investment Corp III , una special purpose acquisition company (SPAC) quotata, hanno sottoscritto un accordo definitivo per una aggregazione societaria che porterà newcleo a diventare una società quotata al Nasdaq con il ticker "NWCL".



L'operazione valuta newcleo a un equity value pre-money di circa 2,4 miliardi di dollari e dovrebbe generare fino a 429 milioni di dollari di proventi lordi, derivanti da una combinazione di proventi PIPE pari a 220 milioni di dollari e fino a 209 milioni di dollari di liquidità detenuta in un conto vincolato di NewHold, prima di tenere conto di eventuali riscatti e delle spese di transazione. La PIPE, oggetto di domanda superiore all'offerta, è sottoscritta a 10,00 dollari per azione, con l'emissione di 22 milioni di azioni ordinarie per un totale di 220 milioni di dollari, ed è sostenuta da un gruppo di nuovi investitori strategici e istituzionali, con ulteriore partecipazione di diversi azionisti esistenti.



Fondata nel 2021, newcleo è pioniera della prossima generazione di tecnologie nucleari attraverso i suoi reattori modulari avanzati (AMR) veloci raffreddati a piombo (LFR) che utilizzano combustibile a ossidi misti (MOX) - un combustibile nucleare comprovato ottenuto da rifiuti nucleari e materiali nucleari riprocessati - per creare energia nucleare sicura, pulita e competitiva.



newcleo dispone di attività operative consolidate, con oltre 900 dipendenti in 16 uffici in 7 Paesi, un ampio portafoglio di proprietà intellettuale con 31 famiglie di brevetti, nonché flussi di ricavi esistenti, avendo generato 80 milioni di dollari di ricavi, altri proventi e proventi finanziari nel 2024 dalle sue società operative.



Cofondata da Stefano Buono, fisico e imprenditore affermato, Luciano Cinotti, esperto di primo piano nelle tecnologie dei reattori veloci, autore di uno dei maggiori numeri di brevetti LFR a livello globale e già presidente del Comitato direttivo LFR del Generation-IV International Forum, ed Elisabeth Rizzotti, alumna del CERN con vasta esperienza nella consulenza manageriale e nel settore bancario, il management team di newcleo apporta ampia esperienza nella tecnologia nucleare e nella gestione di società quotate.



Buono, alumno del CERN che ha lavorato al fianco del premio Nobel Carlo Rubbia, ha precedentemente fondato ed è stato CEO della società di medicina nucleare Advanced Accelerator Applications, quotata al Nasdaq nel 2015 e successivamente ceduta a Novartis nel 2018 per 3,9 miliardi di dollari.

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