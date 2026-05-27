Parigi: brillante l'andamento di LVMH

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding francese , con una variazione percentuale del 2,67%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LVMH rispetto all'indice di riferimento.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 476 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 484,9. L'indebolimento della multinazionale del lusso è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 470,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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