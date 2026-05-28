Best Buy, vendite e utili salgono più delle attese nel primo trimestre

(Teleborsa) - Best Buy , rivenditore statunitense di elettronica, ha comunicato che le vendite comparabili sono aumentate del 2% nel primo trimestre (terminato il 3 maggio), in ripresa rispetto al calo dello 0,7% registrato un anno prima e al di sopra delle aspettative degli analisti, che si attestavano intorno all'1%, secondo i dati LSEG. Inoltre, ha riportato utili pari a 1,28 dollari per azione, superando le stime degli analisti di 1,23 dollari per azione.



"Siamo lieti di annunciare risultati migliori del previsto per il primo trimestre - ha dichiarato il CEO Corie Barry - Le nostre vendite a parità di negozi sono cresciute del 2% rispetto all'anno scorso, un risultato superiore alle nostre previsioni, con una crescita positiva nella maggior parte delle nostre principali categorie di prodotti e un'ottima performance delle nostre iniziative Best Buy Ads e Marketplace. Abbiamo inoltre incrementato il margine operativo e l'utile per azione".



"Con questo slancio, credo sia il momento giusto per un passaggio di consegne alla guida di Best Buy e per lasciare la carica di CEO entro la fine dell'anno - ha continuato Barry - Grazie alla sua impareggiabile esperienza e alla sua attenzione al cliente, so che Jason Bonfig è la persona giusta per guidare Best Buy nella sua prossima fase".



Best Buy ha mantenuto le sue previsioni per l'anno fiscale 2027, con vendite comparabili comprese tra un calo dell'1% e un aumento dell'1%, e un utile per azione rettificato tra 6,30 e 6,60 dollari.



"Siamo soddisfatti dei risultati del primo trimestre e confermiamo le nostre previsioni per l'anno - ha dichiarato il CFO Matt Bilunas - Le vendite a parità di perimetro hanno registrato un ottimo inizio a maggio, con una crescita mensile a una cifra elevata. Le nostre previsioni per le vendite a parità di perimetro per l'intero trimestre indicano una crescita di circa l'1,0%, in quanto stiamo iniziando a superare il grande successo del lancio del settore gaming dello scorso anno a giugno. Prevediamo che il nostro margine operativo rettificato per il secondo trimestre si attesti intorno al 3,9%, in linea con quello dell'anno scorso".

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