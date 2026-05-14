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Bilancia commerciale beni Regno Unito in marzo
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14 maggio 2026 - 08.30
Regno Unito,
Bilancia commerciale beni in marzo pari a -27,22 Mld £
, in calo rispetto al precedente -22,8 Mld £ (la previsione era -19,8 Mld £).
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