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Bilancia commerciale beni Regno Unito in marzo

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Bilancia commerciale beni Regno Unito in marzo
Regno Unito, Bilancia commerciale beni in marzo pari a -27,22 Mld £, in calo rispetto al precedente -22,8 Mld £ (la previsione era -19,8 Mld £).
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