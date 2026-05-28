Francoforte: brillante l'andamento di K+S
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Kali und Salz, con una variazione percentuale del 2,02%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di K+S ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 15,25 Euro. Supporto a 14,93. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 15,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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