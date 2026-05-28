Gefran, Intermonte avvia copertura con Outperform e target price di 14,30 euro

I trend strutturali dell'automazione supportano la crescita a medio termine

(Teleborsa) - Intermonte ha avviato la copertura sul titolo Gefran - multinazionale italiana specializzata in sensori, componenti e soluzioni di automazione - con raccomandazione Outperform e prezzo obiettivo di 14,30 euro, che implica un upside potenziale di circa il 32% rispetto al prezzo di chiusura di ieri di 10,85 euro.



Secondo gli analisti, dato il più ampio mercato dell'automazione industriale in cui opera, Gefran beneficia dei "trend di lungo periodo quali la crescente automazione degli stabilimenti, l'adozione dell'Industria 4.0, la digitalizzazione industriale e la crescente domanda di efficienza dei processi". Le tecnologie di rilevamento, aggiungono, "dovrebbero continuare a beneficiare della crescente complessità delle macchine e della necessità di monitoraggio dei processi in tempo reale, mentre le macchine mobili offrono ulteriori opportunità di crescita legate all'elettrificazione e alla digitalizzazione delle attrezzature per l'edilizia e l'agricoltura. La pressione normativa sull'efficienza energetica e sulla qualità della produzione dovrebbe ulteriormente sostenere gli investimenti in soluzioni di automazione avanzate e nell'elettrificazione dei processi industriali".



Intermonte prevede che Gefran "realizzerà una crescita organica costante nei prossimi anni, trainata dai crescenti investimenti in automazione da parte dei clienti, dalla crescente penetrazione in applicazioni ad alto potenziale come le macchine mobili e dall'aumento della capacità produttiva a seguito del completamento del progetto della nuova sede centrale.



Il broker stima che i ricavi raggiungeranno circa 157 milioni di euro entro il 2028, il che implica un CAGR del 4,2% nel periodo 2025-2028. Dopo una temporanea diluizione della redditività nel 2026 legata agli investimenti in corso, si prevede un graduale miglioramento dei margini (margine EBITDA dal 15,7% nel 2026 al 16,7% nel 2028), supportato dalla leva operativa, da un mix più ricco e da una maggiore integrazione verticale, mentre la generazione di flusso di cassa libero dovrebbe rafforzarsi in modo significativo a seguito del completamento del programma di investimenti da 20 milioni di euro per la sede centrale.



Gli analisti apprezzano Gefran per la sua "combinazione di profondo know-how tecnologico, leadership in applicazioni selezionate e un solido bilancio, che offre ampia flessibilità per perseguire opportunità di M&A selettive e posiziona l'azienda per capitalizzare sui trend di automazione strutturalmente favorevoli". Essi ritengono che il "mercato non abbia ancora pienamente scontato il potenziale di crescita a medio termine derivante dalla maggiore esposizione a settori verticali a più alta crescita, dal miglioramento dell'efficienza operativa e dagli investimenti strategici attualmente in corso".







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