Londra: giornata depressa per RELX
(Teleborsa) - Rosso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che sta segnando un calo del 3,40%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RELX, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di RELX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,65 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,12, mentre il primo supporto è stimato a 24,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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