Londra: risultato positivo per RELX
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,57%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RELX, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di RELX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,52 sterline. Prima resistenza a 24,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 23,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```